По какому показателю нужно судить о здоровье: процент жира или индекс массы тела

Раньше для определения состояния здоровья человека специалисты полагались только на индекс массы тела. Однако сейчас врачи учитывают и процент жира в организме. И вот почему.

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Индекс массы тела, к сожалению, учитывает лишь соотношение веса и роста. Поэтому у спортсменов, которые имеют много мышечной массы, при использовании этого метода может обнаружиться избыточный вес.

Процент жира в организме — это показатель того, какая часть вашего веса приходится на жир, а не на плотность костей, мышечную массу и внутренние органы. Всё это может дать вам больше информации о вашем общем состоянии здоровья и риске возникновения заболеваний.

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При этом важно понимать, что только индекс массы тела или только процент жира в организме не даст вам полной картины вашего состояния. Необходимо учитывать и другие показатели, включая уровень физической активности, уровень стресса и режим сна.