Бледность, потеря чувствительности и другие признаки, что вы едите слишком много сахара

Сахар содержится практически во всех продуктах в том или ином количестве. Часто мы даже не замечаем, насколько сильно превышаем норму потребления сахара в день. Мы поговорили с диетологом Верой Михалевой, которая подсказала, как понять, что количество сахара пора начать контролировать.

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Вы не можете уснуть

Бессонница часто становится следствием слишком активного употребления сахара. Вера: «Даже одно пирожное может лишить вас сна, так что будьте аккуратнее со сладким в вечернее время — если планируете выспаться, от сахара лучше отказаться как минимум за три часа до сна». Проблема в том, что сахар мешает синтезироваться гормонам, которые ответственны за наш сон.

Бледность и воспаления кожи

Побледнение кожи может быть связано с потерей организмом железа, но в некоторых случаях такое состояние говорит о повышении сахара в крови. Вера: «В дополнение к бледности могут добавиться высыпания». Не секрет, что сахар мешает выработке коллагена, из-за чего кожа может в целом портиться быстрее.

Зависимость от сладкого

Наверное, самый очевидный признак, который многие игнорируют. «Я советую обратить внимание, если вас постоянно тянет на сладкое. Это не безобидный сигнал — ваш организм перестает контролировать поступление сахара, требуя все больше. Это может закончиться серьезными заболеваниями», — предупреждает наш эксперт.

Вы перестаете чувствовать сладость продуктов

«Большое количество сахара в конечном итоге приводит к тому, что привычные сладкие продукты уже не воспринимаются такими сладкими, как раньше — вкусовые рецепторы слабеют», — поясняет Вера.