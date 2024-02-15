Как табак и "электронки" влияют на зубы

На каждой пачке сигарет человек видит изображения, наглядно демонстрирующие последствия курения, но это далеко не все риски для организма. О влиянии никотиносодержащих веществ на здоровье человека со стоматологической точки зрения расскажет главный врач стоматологической клиники Виктория Шатаева.

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Немного о влиянии табака

В первую очередь стоит сказать о табачных изделиях, ведь именно табакокурение принято считать наиболее распространенной пагубной привычкой. Высокие температуры могут оказывать негативное воздействие на эмаль зуба, вызывая микротрещины на ее поверхности и способствуя развитию кариеса. Эмаль — твердый внешний слой зуба, который защищает его от воздействия различных внешних факторов. Однако при постоянном воздействии высоких температур эмаль может стать более хрупкой и подверженной повреждениям.

Муцин, содержащийся в слюне, препятствует образованию кариеса и помогает поддерживать здоровую структуру зубов. Однако курение существенно снижает концентрацию муцина, что может привести к серьезным заболеваниям полости рта. Курящие люди подвержены повышенному риску развития кариеса. Недостаточное количество муцина препятствует эффективной защите зубной эмали, что усиливает вероятность развития кариозного процесса. Кроме того, зачастую у курильщиков наблюдается ускоренное образование пигментированного и твердого налета, известного в народе как зубной камень.

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Также курение оказывает негативное влияние на здоровье тканей пародонта, вызывая их интенсивное разрушение. Когда курильщик чистит зубы, десны начинают кровоточить, а изо рта появляется неприятный запах, что является первыми признаками заболеваний пародонта.

Если не принимать меры, процесс усугубляется, и образуются пародонтальные карманы — глубокие щели между десной и зубами. В конечном итоге эти карманы становятся источником инфекции, в результате которой происходит разрушение костной ткани и связок, удерживающих зубы. Стоит помнить об этом, ведь если после 50-ти лет вам хочется иметь красивую улыбку, то стоит забыть о сигаретах уже сейчас.

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Любители сигарет сталкиваются с повышенным риском развития лейкоплакии, которая относится к предраковым состоянием полости рта. Лейкоплакия характеризуется образованием белых пятен на слизистой оболочке полости рта, которые могут прогрессировать до рака, особенно при продолжительном курении. Курящие люди также подвержены более высокому риску развития онкологических заболеваний полости рта. Согласно исследованиям, риск развития рака полости рта у курильщиков увеличивается в 6 раз по сравнению с некурящими.

Никотин, который содержится в табачном дыме, может оседать на поверхности эмали зуба и образовывать на ней желтоватый налет. Смола, также являющаяся продуктом горения табака, может встраиваться в поры на поверхности эмали и вызывать еще более интенсивное окрашивание, иногда даже в сторону коричневых оттенков. Поэтому если вы хотите оставаться обладательницей белоснежной улыбки, не забудьте выложить из своей сумочки вредоносную пачку.

Многие из химических веществ — тяжелые металлы, формальдегид, аммиак, никотин, бензол и многое другое, содержащихся в табаке, задерживаются в полости рта и дыхательной системе у курильщиков. Данные соединения обладают неприятным запахом, который может оставаться во рту до нескольких часов после того, как человек выкурил сигарету. Даже перед очень волнительной встречей не стоит курить, ведь вашего собеседника попросту может оттолкнуть неприятный табачный запах, а это лишь сделает обстановку во время важного события еще более напряженной.

А если перейти на «электронку»?

Стоит упомянуть про популярный среди молодёжи «аксессуар» — электронную сигарету. Такие устройства предлагают разнообразные ароматы жидкостей, что делает их более привлекательными для молодых людей. Стоит помнить, что несмотря на разнообразие приятных вкусов и ароматов, такое курение также опасно. Исследования показывают, что использование электронных сигарет может увеличить риск возникновения инсульта, инфаркта миокарда и стенокардии, а также ишемической болезни сердца.

Применение электронных сигарет тесно связано с факторами риска, такими как никотин, токсичные химические вещества и металлы, которые могут нанести вред здоровью сердца и сосудов. Более того, электронные сигареты также могут приводить к повышению артериального давления и атеросклерозу — это наглядно показывает, что вейпы наравне с сигаретами влекут за собой серьезные последствия для сердца курильщика.

Мало кто знает, что в США была зарегистрирована болезнь EVALI, что переводится как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет». EVALI была выявлена в США в 2019 году, и она проявляется различными симптомами, включая кашель, затрудненное дыхание, боль в груди, утомляемость, лихорадку и потерю веса. Существование такой болезни заставляет задуматься: возможно, новомодные электронные испарители ещё более вредны для курильщиков, чем сигареты.

Кроме того, в составе жидкостей для вайпов содержится пропиленгликоль. Продукты распада этого вещества токсичны и опасны для эмали, так как ослабляют ее и делают более уязвимой к кариесу. Причем твердость эмали снижается еще на 27% при добавлении в жидкость для вайпов ароматизаторов и отдушек. А молекулы пропиленгликоля, оседающие на слизистых оболочках полости рта, провоцируют ксеростомию — сухость во рту из-за снижения количества слюны, что также приводит к повышенному риску образования кариеса и заболеваний пародонта.

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Исследования показали, что сочетание глицерина и ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет в 4 раза увеличивают оседание бактерий на зубах! Считается, что при таких показателях риск развития кариеса и болезней десен повышен.

Процент никотина в жидкостях для парения намного ниже, чем у сигарет. При этом один электронный картридж, рассчитанный на 200-400 затяжек, может сравниться с курением двух-трех пачек обычных сигарет. Но стоит заметить, что картридж выкуривается быстрее этих пачек. По итогу человек получает больше никотина при парении вейпа, чем при курении обычных сигарет, что ускоряет развитие описанных в статье заболеваний.

Заключение