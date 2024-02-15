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Стоматолог призвала регулярно проводить гигиену полости рта ради экономии

Врач-стоматолог Луиза Автандилян посоветовала регулярно посещать стоматолога-терапевта для проведения процедуры гигиены полости рта.

Стоматолог призвала регулярно проводить гигиену полости рта ради экономии
© Ferra

Врач объяснила, что если регулярно получать профессиональную помощь, это поможет сохранить здоровье зубов и дёсен. В ходе таких процедур стоматолог удаляет зубной камень, пигментированный налёт, другие отложения, из-за которых разрушаются зубы.

Особенно важно следить за полостью рта дома, в том числе с помощью ирригатора. Всё это поможет сэкономить на посещении врача в будущем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ