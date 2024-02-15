Кофе может заменить сладости во время похудения

Кофе можно добавить в рацион во время похудения, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Способ похудеть с помощью этого напитка она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

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Врач рассказала об исследовании шведских ученых, доказавших, что употребление содержащих кофеин низкокалорийных напитков способствует снижению веса. По словам Соломатиной, кофе может заменить привычные сладости, особенно в период стресса, когда человеку хочется заедать свои проблемы.

«А кофе за счет того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придает энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт», — сказала диетолог.

Также врач обратила внимание на то, что кофе обладает мочегонным свойством. Диетолог объяснила, что оно связано с наличием в напитке хлорогеновой кислоты, влияющей на деятельность желудка и улучшающей пищеварение.

При этом, подчеркнула Соломатина, в исследовании шведских ученых испытуемые за шесть месяцев избавились только от четырех процентов подкожного жира с помощью кофе. Чтобы достичь более заметного результата, продолжила она, нужно менять пищевые привычки: придерживаться разнообразного питания с нормированным содержанием белков, углеводов и жиров, исключить из рациона калорийные продукты, употреблять кофе до четырех раз в день.