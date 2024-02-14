Врачи рассказали о пользе сладких фруктов

Врачи ГП №170 рассказали о пользе сладких фруктов
Врачи Городской поликлиники №170 рассказали 14 февраля о том, вреден ли натуральный сахар из фруктов для организма человека.
Отметим, что чрезмерное употребление рафинированного сахарного песка не полезно. При этом сладкие фрукты — идеальный источник нужных сахаров, которые может получить человек.
Если пациенты начнут регулярно употреблять сладкие фрукты, то организм предупредит их о снижении уровня серотонина в организме до критического и не увеличит тягу к сладкому.
Добавим, что природную потребность в сладком можно удовлетворить натуральными фруктами и овощами. Полезная норма их потребления для организма составит 400 грамм фруктов, разделенных на пять порций, каждая из которых будет соответствовать размеру человеческой ладони, рассказали на странице ГП №170 в социальных сетях.
Врачи ГП №170 рассказала о пользе сладких фруктов