Врачи рассказали о пользе сладких фруктов

Врачи Городской поликлиники №170 рассказали 14 февраля о том, вреден ли натуральный сахар из фруктов для организма человека.

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Отметим, что чрезмерное употребление рафинированного сахарного песка не полезно. При этом сладкие фрукты — идеальный источник нужных сахаров, которые может получить человек.

Если пациенты начнут регулярно употреблять сладкие фрукты, то организм предупредит их о снижении уровня серотонина в организме до критического и не увеличит тягу к сладкому.