Мясников назвал главной ошибкой всех худеющих «углеводную бомбу»

О вреде сладких газировок сегодня известно всем. Но многие по-прежнему считают полезными фруктовые соки, морсы, компоты. Но все это - "углеводные бомбы", о которых мы просто не задумываемся, предупреждает кардиолог, терапевт, известный телеведущий Александр Мясников.

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"Главное заблуждение всех худеющих - в перевесе виновата еда. А что напитки? Жидкость же, чего с нее будет. Но так ли это на самом деле? Разбираемся!" - написал доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Он сослался на исследование, проведенное в одном из университетов США под руководством профессора Ричарда Маттеса. Ученые решили узнать, есть ли разница между жидкими и твердыми углеводами в их влиянии на вес тела.

"Казалось бы: пьешь, заполняешь место в желудке, меньше ешь. Красота! Но на деле выяснилось, что привычные всем "безобидные" соки, компоты и морсы не только не уменьшают количество съеденной пищи. Наоборот, они его увеличивают. Участники исследования вместе с вкусными напитками неосознанно налегали еще и на жирные и белковые продукты", - пишет Мясников.

В результате общее потребление энергии - суточный калораж, который стараются контролировать все последователи ЗОЖ - возрос примерно на 17%. Естественно, все испытуемые к концу эксперимента прибавили в весе.

"Интересно еще и то, что жевание само по себе вызывает чувство сытости, поэтому жидкие приемы пищи чисто психологически не насыщают. Кроме того, напитки быстрее проходят через пищеварительный тракт - хватает 30-40 минут. За это время они дают слабые сигналы о насыщении, а значит - мы продолжаем хотеть есть", - отметил эксперт.

Еще один любопытный факт: ощущение сытости зависит не только от калорийности блюда, но и от наших представлений о его калорийности. Например, 12 участников исследования из 15 утверждали, что мармелад казался им более сытными, чем напиток, хотя фактически это было наоборот.

Наконец, еще одна угроза - мы привыкли пить сразу большие объемы. Достаточно вспомнить, что в любой кофейне напитки предлагают не только в привычном объеме 200 мл (он сейчас считается маленьким), но также в среднем - 300 мл и большом - 500 мл. И мы часто предпочитаем именно "большой" напиток.

"В литре яблочного сока 105 г углеводов, что равно 420 ккал. Добавим горячее блюдо и что-нибудь из закусок. Тысяча калорий за присест обеспечена", - констатирует Мясников.