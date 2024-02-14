Эндокринолог рассказала о пользе тренировок с отягощением

Эндокринолог Павлова рассказала о пользе тренировок с отягощением
Тренировки с отягощением помогают справиться со стрессом. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на научные исследования.
Павлова объяснила, что польза таких тренировок обусловлена несколькими факторами. Например, при выполнении упражнений нужно следить за дыханием, что способствует нейронной адаптации и помогает уменьшить фокусировку на внутренних ощущениях.
Кроме того, увеличивается инсулиноподобный фактор роста, что отражается на пластичности мозга.
Также тренировка помогает бороться с цереброваскулярными заболеваниями, которые часто сопровождаются головной болью и могут вызвать депрессию.
В то же время, выполняя тренировки, происходит эмоциональное восстановление.
Также Павлова предупредила о вреде курения вейпов, а также рассказала, чтобы обеспечить нормальный уровень глюкозы в организме, нужно завтракать до восьми утра.