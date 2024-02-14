Эндокринолог рассказала о пользе тренировок с отягощением

Тренировки с отягощением помогают справиться со стрессом. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на научные исследования.

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Павлова объяснила, что польза таких тренировок обусловлена несколькими факторами. Например, при выполнении упражнений нужно следить за дыханием, что способствует нейронной адаптации и помогает уменьшить фокусировку на внутренних ощущениях.

Кроме того, увеличивается инсулиноподобный фактор роста, что отражается на пластичности мозга.

Также тренировка помогает бороться с цереброваскулярными заболеваниями, которые часто сопровождаются головной болью и могут вызвать депрессию.

В то же время, выполняя тренировки, происходит эмоциональное восстановление.