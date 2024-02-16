Малышева рассказала, почему ананасы полезны для женщин

Употребление ананасов позволяет снизить риск развития рака молочной железы, а также укрепить сосуды, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, польза ананасов заключается в бромелайне — особом ферменте, не дающем опухолям развиваться. Кроме того, ананас богат витамином С.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что ананас — это трава. Для созревания плода нужно около 390 дней. Отмечается, что плод ананаса содержит в себе большое количество витамина С, полезного для иммунитета, а также магния. По словам кардиолога Германа Гандельмана, магний относится к числу электролитов, без которых функционирование сердечно-сосудистой системы невозможно. Кроме того, ананасы содержат в себе фермент под названием «бромелайн».

Почему бромелайн очень важен для женской груди? Он не дает развиваться опухолям и онкологическим заболеваниям, — заявил Гандельман.

Марганец в сочетании с витамином С же уменьшает уровень сахара в крови и увеличивает эластичность сосудов. Таким образом, употребление ананасов позволяет снизить риск развития диабетической ангиоретинопатии, вызывающей слепоту.