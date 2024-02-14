Что будет с организмом, если не спать семь дней

С учётом постоянно увеличивающегося темпа жизни за 24 часа нужно успевать переделать всё больше и больше дел. Часто ради этого современные люди жертвуют сном. Действительно, рекомендованные сомнологами 8 часов кажутся сегодня непозволительной роскошью. Однако, если и вовсе пренебрегать сном, уже на седьмой день откажут многие органы.

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Если по каким-то причинам человек не будет спать сутки, то, скорее всего, на здоровье организма это не отразится. Главное, чтобы такая практика не стала регулярной.

Если же человек не отправится в царство Морфея на вторую и третью ночь, то к усталости и проблемам с памятью обязательно прибавится нарушение координации движений. В результате начнут возникать серьёзные проблемы с концентрацией мыслей и концентрацией зрения. Следующая стадия — нервный тик.

Но и это не самое страшное. После трёх дней без сна человек утрачивает способность креативно мыслить, фокусироваться на задачах, а речь будет основываться на клише.

Иным образом начнёт себя вести и пищеварительная система. В период непрерывного бодрствования усилится аппетит и проявится пристрастие к солёной и жирной пище.

Примечательно, что исправить ситуацию элементарным отправлением в кровать уже не получится. В этот период человеку будет непросто уснуть, даже если он этого сильно захочет.

Раздражительность «проснётся» на четвёртые сутки без сна. Тогда же начнутся галлюцинации. К этому времени проявятся «напряги» с логикой и установлением причинно-следственных связей. Даже решение элементарных арифметических задач станет уже невозможным.

Данные симптомы наблюдаются и на пятый, и на шестой день. Но настоящие проблемы возникнут на седьмой «бессонный» день. Спустя неделю иммунная система перестанет работать, что сделает организм неспособным противостоять абсолютно любым вирусам и бактериям. Огромные нагрузки лягут на печень, почки, сердце. Естественно, после такой «встряски» органы просто откажут.