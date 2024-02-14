Как сэкономить на лечении зубов: пять способов

Есть пять способов, которые помогут сэкономить на лечении зубов. Об этом «ФедералПресс» рассказала российский врач-стоматолог Луиза Автандилян.

© Unsplash

Регулярные осмотры у стоматолога

Один из наиболее важных способов экономии на лечении зубов - это регулярные осмотры у врача-стоматолога. Благодаря своевременному обращению в клинику — в идеале, каждые шесть месяцев, можно обнаружить проблемы на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний, таких как кариес, пародонтоз или гингивит. Кроме того, профилактические осмотры помогут сохранить здоровье зубов, предотвратить их разрушение и сохранить функциональность.

Профессиональная гигиена

Профессиональная гигиена полости рта — это комплекс процедур, направленных на удаление пигментированного налета, зубного камня и других отложений, которые служат источником инфекции и могут привести к развитию кариеса и заболеваний десен. Регулярное проведение профгигиены поможет сохранить здоровье зубов и предотвратить возникновение дополнительных затрат на их лечение.

Гигиена в течение всего дня

Гигиена полости рта — важный аспект заботы о здоровье зубов и десен. Тщательная ежедневная чистка зубов два раза в день помогает предотвратить отложение зубного налета и размножение бактерий, многократно снижая вероятность развития кариеса.

Следует выбирать зубную пасту, которая соответствует вашим индивидуальным потребностям и особенностям. Например, если у вас чувствительные зубы, стоит сделать выбор в пользу пасты с низким содержанием абразивных веществ (RDA индекс 50-90), который бережно очищают и безопасно отбеливают эмаль. Если вы часто употребляете кофе, чай или другие красящие продукты, стоит обратить внимание на зубные пасты с отбеливающим эффектом. Правда, использовать такие пасты рекомендуется 1-2 раза в неделю.

В течение дня для поддержания гигиены полости рта после еды можно пользоваться флоссом, дентальными ершиками, монопучком или ирригатором, а также пенками и ополаскивателем. А очистка поверхности языка при помощи специального скребка предупреждает возникновение стоматита и гингивита, улучшает общее состояние полости рта и освежает дыхание.

Выравнивание прикуса

На самом деле дефекты прикуса и аномальное положение челюстей приводят к развитию целого ряда негативных последствий. Из-за нарушения распределения жевательной нагрузки у пациента могут возникать сильные головные боли, ухудшаться пищеварение и даже портиться осанка. Кроме того, усиливается стирание зубной эмали, что становится причиной контактного кариеса, образования клиновидных дефектов и рецессии десны. Поэтому, вовремя исправив прикус, можно избежать не только опасных осложнений, но и лишних затрат на лечение.

Полноценное питание и правильный образ жизни

Правильное питание и здоровый образ жизни — залог счастливого будущего. Разумеется, данная мера позволяет сохранить не только общее здоровье, но и здоровье ваших зубов, избегая дополнительных расходов на их лечение в долгосрочной перспективе. Употребление большого количества свежих овощей и фруктов — моркови, груш, яблок, сельдерея, а также сокращение потребления сахара, углеводистых продуктов и насыщенных жиров способствует укреплению эмали зубов. А отказ от курения значительно снижает риск развития заболеваний десен и пародонта, а также потери зубов.