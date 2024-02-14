Врач объяснила, как магний помогает при менопаузе

Кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Ирина Баранова поделилась сведениями о том, как магний способен повлиять на организм женщины в период менопаузы. Среди симптомов, указывающих на это состояние, есть приливы жара и озноба, потливость и прибавка в весе, апатия и бессонница, появление морщин и угревой сыпи, проблемы с мочеиспусканием и либидо, снижение памяти и концентрации.

По словам Барановой, магний помогает снять нервное перевозбуждение, из-за которого страдает качество сна, а также запускает работу парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление. Магний влияет и на выработку гормона сна - мелатонина. Кроме того, благодаря поступлению магния в организм увеличивается выработка гормона счастья - серотонина.

«Через пять-семь лет после начала менопаузы в среднем на 20% снижается плотность костной ткани. Магний в «команде» с витамином D и кальцием поддерживает ее. Более половины женщин в менопаузе сталкиваются с такими проблемами, как гипертония, атеросклероз, инфаркты и инсульты. Магний же поможет нормализовать сердечный ритм и снизить риск образования тромбов», - поделилась врач.

Она не обошла стороной и одну из главных характеристик менопаузы - «приливы». Как отметила Ирина Баранова, если женщина начала замечать их у себя, то это хорошо. Ведь многие узнают об изменениях в своем организме только благодаря «приливам», и если они проявились, то теперь можно начинать с этим работать. В этом случае магний помогает расслабить сосуды и снизить возбудимость нервной системы.