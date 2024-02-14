Тренер рассказала, к чему приводит неправильное выполнение «планки»

При выполнении упражнения «планка» позвоночник должен быть абсолютно ровным, без прогибов в пояснице, а неправильное положение тела может обернуться неприятными и опасными последствиями для здоровья, рассказал NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, это может привести к остеохондрозу, протрузии позвоночника и пояснично-крестцового отдела, а также патологии спины.

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Неправильное выполнение упражнения может привезти к печальным последствиям. Чаще всего в «планке» провисает поясничный отдел, расслабляется шея, она не держится ровно. Если шея будет наклонена вперед, может возникнуть остеохондроз, протрузии позвоночника, пояснично-крестцового отдела. Могут возникнуть патологии спины, — сказала Волынкина.

Она посоветовала делать «планку» в спортивном зале при тренере, чтобы квалифицированный специалист следил за положением тела и регулировал технику выполнения упражнения.