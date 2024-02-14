Врач рассказала, как начать избавляться от сахарозависимости

«Важно правильно питаться, то есть три раза в день — завтрак, обед и ужин. Они должны быть плотными, но не слишком, и сбалансированными. Тяга к сахару снизится из-за ощущения насыщенности. Ну и конечно питьё — минимум два литра воды в день и не сразу после еды», — посоветовала врач.