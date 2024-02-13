Что пожилым добавить в рацион для крепкого иммунитета? 3 группы продуктов
Количество иммунных клеток — лимфоцитов и нейтрофилов — с возрастом не уменьшается, а вот их функция и активность — да. Из-за этого даже единичный эпизод острой инфекции может серьёзно подорвать здоровье.
Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, как укрепить иммунитет пожилого человека с помощью еды.
Рациональное питание — залог крепкого иммунитета наряду с хорошим сном, регулярной физической нагрузкой и избеганием стрессов.
Вот что нужно включить пожилым в своё меню.
- Белок. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо. А вообще акцент лучше сделать на белке из молочных продуктов и растительном белке (например, из бобовых — фасоли или сои).
- Клетчатка. Пищевые волокна способствуют здоровью кишечника, который влияет на иммунный статус пожилых. В их ежедневном меню должны быть овощи и фрукты.
- Продукты, богатые витаминами A, D, C и E, а также железом. В числе таких продуктов нежирное мясо, рыба, печень трески, яйца, сливочное масло, морковь, курага, черника и цитрусовые, сообщила врач порталу «Доктор 24».
Отказываться от мяса в пожилом возрасте ни в коем случае нельзя.
Секрет Фирмы: главные новости