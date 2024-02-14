Тренер предупредила о последствиях неправильного выполнения «планки»

Неправильное положение тела во время выполнения упражнения "планка" может привести к таким неприятным и опасным последствиям, как остеохондроз, протрузия позвоночника и пояснично-крестцового отдела, сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера Марию Волынкину.

«Чаще всего в "планке" провисает поясничный отдел, расслабляется шея, она не держится ровно. Если шея будет наклонена вперед, может возникнуть остеохондроз, протрузии позвоночника, пояснично-крестцового отдела», – подчеркнула она.

Эксперт порекомендовала выполнять упражнение в спортзале при тренере. По ее словам, специалист должен следить за положением тела и регулировать технику "планки".