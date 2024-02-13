Врачи и ученые развеяли заблуждения по поводу супов и бульонов

«Не будешь есть суп – заработаешь язву», «бульон идеален при простуде», – эти выражения каждый из нас, наверное, знает с детства. В русской кухне первые блюда всегда имели важное значение, без них и сейчас не обходится ни одна семья. Впрочем, вокруг супов и бульонов всё ещё существует множество мифов и заблуждений. Насколько они соответствуют действительности? Мы попытались разобраться. Миф № 1. Куриный бульон может вылечить простуду Мнение, что куриный суп спасает от вирусов или простудных заболеваний, ошибочно – сам по себе он не сможет победить болезнь. Но вот как питание при болезни куриный бульон действительно рекомендуется.

© pxhere

Дело в том, что в нём, как доказали учёные, содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами. Поэтому тёплый куриный бульон успокаивает боль в горле, смягчает кашель, уменьшает отёк носоглотки. И вообще повышает иммунитет. Для наибольшего эффекта врачи рекомендуют добавлять в бульон чеснок – он содержит аллицин, прекрасное антибактериальное средство. А вот солить его советуют как можно меньше, чтобы соль не задерживала жидкость, а вместе с ней и болезнь в организме. Миф № 2. Все супы полезны Не совсем так, говорят врачи. Дело в том, что суп обычно едят первым блюдом. Бульон стимулирует секрецию желудочного сока и раздражает слизистую оболочку. Поэтому если есть проблемы с желудком, упо­треблять супы нужно с осторожностью, так как это может привести к развитию острого гастрита или обострению хронического.

Наваристые мясные бульоны, содержащие большое количество экстрактивных веществ, опасны для больных панкреатитом – воспалением поджелудочной железы. Нельзя их есть при нарушении обмена мочевой кислоты – подагре, мочекаменной болезни. В этих случаях предпочтительнее супы на овощном бульоне, с минимальным добавлением приправ.

Суп-пюре и крем-суп очень хороши по вкусовым качествам, но обычно они довольно калорийны из-за добавления сливок. Такие супы не рекомендуются людям с ожирением и заболеваниями кишечника. Также стоит быть аккуратным с супами на грибном бульоне. По словам врачей, если у вас есть проблемы с кишечником или с желудком, стоит ограничить употребление грибного супа. Бульон на грибах стимулирует работу кишечника. Но вам не нужно полностью отказываться от него, главное – знать меру. Миф № 3. Суп надо есть каждый день Основной принцип сбалансированного питания – «принцип тарелки». Суть его в том, что половина рациона – тарелки – овощи и фрукты, четверть – белки растительные или животные, и ещё четверть – долгоусваивающиеся углеводы: каши, крупяные гарниры, хлеб цельнозерновой и с отрубями, цельнозерновые макаронные изделия. Нужно потреблять напитки, отдавая предпочтение воде.Обед может состоять из рыбы, риса и овощей, которые человек запьёт водой, или можно сварить суп с тем же составом продуктов – никакой разницы нет. Миф № 4. Суп – блюдо диетическое С одной стороны, это так. Супы в основном низкокалорийны. В одной средней порции (250 – 300 граммов) содержится от 150 до 450 ккал. Такой состав позволяет отнести это блюдо к диетическим. Но есть и исключения: это, например, борщ на мясном бульоне, солянка, лагман, гороховый с копчёностями, суп харчо.

Самыми полезными, по мнению диетологов, являются вегетарианские супы с множеством овощей, суп-пюре из тыквы, шпината, цветной капусты, без добавления сливок. Такие блюда нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта и восполняют нехватку витаминов. Миф № 5. Окрошка вредна для жедудка Этот любимый многими летний суп может и правда нанести вред здоровью некоторых людей. Оказывается, грубые пищевые волокна, которые содержатся в сырых овощах, могут вызывать раздражение слизистой и повышенное газообразование. Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, то в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку.Кроме того, напитки, с которыми мы едим окрошку – квас и кефир, – также могут оказывать нежелательное воздействие на организм. Например, пациентам с нарушениями в работе ЖКТ не рекомендовано употреблять квас, но и к кефиру стоит относиться с осторожностью: он повышает кислотность в желудке. С последним нужно быть осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

К тому же, по словам медиков, содержащаяся в кефире лактоза может вызвать диарею у людей с лактазной недостаточностью. Миф № 6. Суп может храниться неделю Некоторые так и поступают – готовят первое блюдо в выходной, а затем растягивают его на всю последующую неделю. Но диетологи предупреждают, что срок годности такого блюда не превышает 2 – 3 дня. Дело в том, что в мясном бульоне с добавлением овощей быстро размножаются различные патогенные микроорганизмы, способные спровоцировать расстройство желудка. Нередко хозяйки и сами создают идеальные условия для развития бактерий, поздно убирая остывшее блюдо в холодильник или храня его при температуре выше +5 °С.

Кроме того, чем дольше хранится первое блюдо, тем больше питательных веществ оно теряет. То есть с точки зрения правильного питания и пользы, никакого интереса не представляет. Повторный разогрев, а тем более кипячение ситуацию только и ухудшает. Поэтому соблюдающим диету, да и просто стремящимся питаться рационально и сбалансированно, лучше варить суп не литрами, рассчитывая растянуть его на всю неделю, а в небольшой кастрюльке.Классический суп можно есть два-три раза в неделю. Лучше чередовать супы, приготовленные на мясном бульоне и на овощном. Варите суп на нежирном бульоне, выбирая курицу, а не свиное мясо или кости. Не рекомендуется также при варке супа делать зажарку на подсолнечном масле, потому что при этом образуются вредные для организма трансжиры.

Во многих семьях в суп принято добавлять сметану и есть его с хлебом. Если уж вы не хотите отменять эту привычку, выбирайте сметану с пониженной жирностью – 15%, а хлеб из муки грубого помола. Но лучше приучить себя есть хлеба поменьше или вовсе от него отказаться.

Подавать к столу горячие супы лучше температурой не выше 60°С а холодные – не ниже 15°С. Слишком горячие или холодные бульоны оказывают сильное стимулирующее действие на слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки.