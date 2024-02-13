Каждый человек стремится к идеальной фигуре, а достигнуть желаемого результата ему помогает правильное питание. Однако не во всех полезных на первый взгляд продуктах содержится только благо. Иногда в привычные большинству блюда добавляют сахар, который в больших количествах негативно влияет на организм человека. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

По словам медика, больше всего скрытого сахара содержится в популярных среди россиян быстрых завтраках. К ним относятся каши для заваривания, кукурузные хлопья и мюсли. Их врач рекомендует заменить на привычную всем цельнозерновую кашу, усилить вкусовые качества которой могут орехи и сухофрукты.

Не следует злоупотреблять и йогуртами с разными добавками, так как в них тоже содержится сахар. Гораздо полезнее будет купить обычный йогурт и добавить туда природный подсластитель или ягоды, передает aif.ru.

Многие россияне предпочитают начинать свое утро с каши, однако не каждая из них отличается пользой. О том, какие крупы самые ценные для организма, рассказал врач-кардиолог Грант Шехян.