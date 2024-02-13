Как избежать травм в гололед, рассказали спасатели
Во время сильного гололеда повышается риск получить различные травмы. Чтобы этого избежать, рекомендуется прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также воспользоваться песком и наждачной бумагой, посоветовали подмосковные спасатели на сайте регионального главка МЧС России.
«Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)», – говорится в сообщении.
Передвигаться в гололед, по словам специалистов, следует осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву. Ноги должны быть расслаблены, а руки свободны.
Людям в возрасте спасатели рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку, у которой есть заостренные шипы.
«Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю» – рекомендуют в ведомстве.
Также главк напоминает, что происходит обледенение ЛЭП. Если вы увидели оборванные контактные провода, необходимо сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.
Ледяные дожди накрыли Россию. Из-за непогоды закрыты аэропорты, а школьники переведены на дистанционное обучение. Толщина наледи на проводах и деревьях в некоторых случаях достигла 40 миллиметров.