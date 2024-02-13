Врач: вода из-под крана может содержать тяжелые металлы

«В ней, например, железа очень много содержится. Мы же не знаем, по каким трубам она течет. Может быть, и свинец где-то содержится. Если это постоянно пить, то в организме все накопится со временем, и будет для печени, для почек очень нехорошо. Поэтому все-таки лучше фильтровать. Фильтровать и фильтр менять регулярно. Хотя бы кипятить можно на крайний момент. Может быть, разово, очень хочется пить — ничего, но на постоянной основе не надо», — сказала эксперт.