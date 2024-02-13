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Врач Беляева: вода из-под крана может содержать тяжелые металлы

Воду из-под крана не рекомендуется пить, потому что она может содержать большое количество солей тяжелых металлов. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт Мария Беляева.

Врач: вода из-под крана может содержать тяжелые металлы
© Газета.Ru

«В ней, например, железа очень много содержится. Мы же не знаем, по каким трубам она течет. Может быть, и свинец где-то содержится. Если это постоянно пить, то в организме все накопится со временем, и будет для печени, для почек очень нехорошо. Поэтому все-таки лучше фильтровать. Фильтровать и фильтр менять регулярно. Хотя бы кипятить можно на крайний момент. Может быть, разово, очень хочется пить — ничего, но на постоянной основе не надо», — сказала эксперт.

По ее мнению, небезопасной может быть и вода из уличных автоматов. Она отметила, что иногда ее могут подделывать под известные бренды, поэтому лучше покупать ее в проверенных местах. Безопасным источником питьевой воды является бутилированная, добавила Беляева.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева до этого говорила, что время употребления воды играет важную роль в поддержании правильного питьевого режима. По ее словам, последний стакан воды следует выпивать за 1,5-2 часа до сна, чтобы организм успел вывести излишки жидкости до наступления сна. Это поможет избежать отеков и проблем со сном.

ЗОЖ
Мария Беляева
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