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Стоматолог Янушевич рекомендовал заканчивать ужин кусочком сыра

Для того, чтобы нейтрализовать кислоты, выделяемые микроорганизмами, обитающими в ротовой полости, перед сном полезно съедать кусочек сыра.

Стоматолог рекомендовал заканчивать ужин кусочком сыра
© runews24.ru

По словам главного стоматолога Минздрава России, ректора Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, академика РАН Олега Янушевича, сыр обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоту.

«В Англии было хорошим правилом аристократа заканчивать трапезу сыром», - напомнил Янушевич.

Кроме того, стоматолог рассказал о пользе витамина С. Как оказалось, он является важным элементом в профилактике воспалительных заболеваний пародонта, пишет «АиФ».

ЗОЖ
Олег Янушевич
Минздрав РФ
РАН