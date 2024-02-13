Стоматолог рекомендовал заканчивать ужин кусочком сыра

Для того, чтобы нейтрализовать кислоты, выделяемые микроорганизмами, обитающими в ротовой полости, перед сном полезно съедать кусочек сыра.

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По словам главного стоматолога Минздрава России, ректора Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, академика РАН Олега Янушевича, сыр обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоту.

«В Англии было хорошим правилом аристократа заканчивать трапезу сыром», - напомнил Янушевич.