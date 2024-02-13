Стоматолог рекомендовал заканчивать ужин кусочком сыра

Стоматолог Янушевич рекомендовал заканчивать ужин кусочком сыра
Для того, чтобы нейтрализовать кислоты, выделяемые микроорганизмами, обитающими в ротовой полости, перед сном полезно съедать кусочек сыра.
По словам главного стоматолога Минздрава России, ректора Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, академика РАН Олега Янушевича, сыр обладает щелочной средой, которая нейтрализует кислоту.
«В Англии было хорошим правилом аристократа заканчивать трапезу сыром», - напомнил Янушевич.
Кроме того, стоматолог рассказал о пользе витамина С. Как оказалось, он является важным элементом в профилактике воспалительных заболеваний пародонта, пишет «АиФ».