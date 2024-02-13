Диетолог назвала полезную для ума диету

Диета, включающая рыбу, поможет снизить риск развития хронических заболеваний и улучшить умственную функцию, рассказала "РГ" врач-терапевт медцентра "Лахта клиника" Людмила Фролова.

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Она напомнила, что рыба - источник важных питательных веществ. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Также рыба содержит высококачественные белки и разнообразные витамины и минералы, включая витамин D и йод.

Однако врач предупредила, что старые и большие рыбы накапливают ртуть.

"Для диеты важно выбирать правильную рыбу, и лучше отдать предпочтение - морской", - говорит терапевт.

Такой полезной и очень доступной рыбой, по ее словам, может быть, например, незаслуженно забытая мойва.