Диетолог назвала полезную для ума диету
Диета, включающая рыбу, поможет снизить риск развития хронических заболеваний и улучшить умственную функцию, рассказала "РГ" врач-терапевт медцентра "Лахта клиника" Людмила Фролова.
Она напомнила, что рыба - источник важных питательных веществ. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Также рыба содержит высококачественные белки и разнообразные витамины и минералы, включая витамин D и йод.
Однако врач предупредила, что старые и большие рыбы накапливают ртуть.
"Для диеты важно выбирать правильную рыбу, и лучше отдать предпочтение - морской", - говорит терапевт.
Такой полезной и очень доступной рыбой, по ее словам, может быть, например, незаслуженно забытая мойва.
Из-за небольших размеров, непродолжительного срока жизни, особенностей питания она не накапливает в своем организме вредных веществ. В отличие от многих морских рыб, мойва не заходит в реки, что делает ее в разы более экологичной. А благодаря содержанию витаминов и минералов эту рыбу можно считать поистине кладезем для здоровья, заключила Фролова.