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Ученые назвали лучшую рыбу для снижения высокого уровня холестерина

Некоторые виды рыб могут положительно сказаться на уровне холестерина в крови. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Journal Of Nutrition.

Ученые назвали лучшую рыбу для снижения высокого уровня холестерина
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Речь идёт о лососе. Он богат витаминами, минералами, омега-3 жирными кислотами, которые не только снижают рик сердечно-сосудистых заболеваний, но и, как показано в новом исследовании, может снизить уровень холестерина в крови.

Учёные из медицинского кампуса Аншутца Университета Колорадо обследовали 41 участника в возрасте от 30 до 69 лет с избыточным весом или ожирением. Они соблюдали средиземноморскую диету и потребляли две порции лосося в неделю.

Результаты показали, что рыба улучшает показатели холестерина в крови. Для видимого эффекта нужно употреблять лосось два-четыре раза в неделю.

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