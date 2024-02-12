Названо самое эффективное упражнение для похудения
Научные исследования показывают, что контроль веса связан со значительным снижением риска возникновения таких болезней, как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, благодаря здоровому весу можно поддерживать и хорошее психическое здоровье. Но какой вид активности быстрее остальных помогает похудеть?
Лучше всего избавиться от лишних килограммов, по словам тренера Ти Джей Ментуса, помогает силовая ходьба. Всё, что вам нужно для этого, — удобная пара обуви.
При силовой ходьбе организм изнашивается минимально, поэтому и восстанавливается он быстрее. Также вы можете совершать более длительные прогулки и сжигать больше килокалорий.
Силовая ходьба позволяет контролировать вес без чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы. Также существует большое количество исследований, которые связывают ходьбу с потерей веса.
Если вы стремитесь похудеть, то тренер рекомендует совершать две 30-минутные прогулки ежедневно: одну утром и одну вечером. Начинайте с быстрой пятиминутной разминки, далее шагайте в быстром темпе в течение 20 минут и постепенно в течение пяти минут снижайте темп.
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