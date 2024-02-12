Названо самое эффективное упражнение для похудения

Научные исследования показывают, что контроль веса связан со значительным снижением риска возникновения таких болезней, как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, благодаря здоровому весу можно поддерживать и хорошее психическое здоровье. Но какой вид активности быстрее остальных помогает похудеть?

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Лучше всего избавиться от лишних килограммов, по словам тренера Ти Джей Ментуса, помогает силовая ходьба. Всё, что вам нужно для этого, — удобная пара обуви.

При силовой ходьбе организм изнашивается минимально, поэтому и восстанавливается он быстрее. Также вы можете совершать более длительные прогулки и сжигать больше килокалорий.

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Силовая ходьба позволяет контролировать вес без чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы. Также существует большое количество исследований, которые связывают ходьбу с потерей веса.

Если вы стремитесь похудеть, то тренер рекомендует совершать две 30-минутные прогулки ежедневно: одну утром и одну вечером. Начинайте с быстрой пятиминутной разминки, далее шагайте в быстром темпе в течение 20 минут и постепенно в течение пяти минут снижайте темп.