Что будет с вашим организмом, если хотя бы раз в неделю ходить в бассейн

Плавание в бассейне считается самым безопасным видом физической нагрузки по сравнению с другими, будь то кардио- или силовые тренировки, здесь риск травматизма сведен к минимуму.

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Как именно плавать, выбирайте сами, главное — соблюдать правильную технику. Любой тренер покажет вам азы, исправит ошибки, чтобы занятия приносили только пользу и удовольствие. Вот что «Доктору Питеру» рассказала врач ЛФК Ольга Хмара.

Как плавание влияет на организм

Во-первых, плавание укрепляет сердечно-сосудистую систему, которая интенсивно работает во время занятий. За счет этого улучшается кровообращение, и органы лучше снабжаются кислородом и питательными веществами. Также регулярные физические нагрузки помогают снизить артериальное давление.

Во-вторых, плавание нагружает и развивает абсолютно все группы мышц.

— В процессе активно работают мышцы рук и ног, весь плечевой пояс, мышцы живота и спины, всё тело равномерно нагружается. При этом после занятия, как правило, нет послетренировочных мышечных болей, — говорит эксперт.

Для дыхательной системы пользу занятий в воде также трудно переоценить: в процессе плавания укрепляются дыхательные мышцы и увеличивается емкость легких.

Еще один важный пункт: вода имеет успокаивающий эффект, поэтому плавание благоприятно влияет на нервную систему, помогает снять стресс и улучшить самочувствие. Как и другие физические упражнения, занятия в воде способствуют высвобождению нейромедиаторов, влияющих на настроение, — серотонина и эндорфина, которые снижают уровень тревоги и улучшают эмоциональное состояние.

Регулярные тренировки в бассейне способствуют более качественному и глубокому сну, что может быть особенно полезно для тех, кто страдает от бессонницы или других расстройств сна.

На этом достоинства бассейна не заканчиваются. Так, плавание или водная гимнастика при правильной технике выполнения помогают облегчить боли в спине и шее.

Тренировки в воде хорошо укрепляют мышцы пресса и спины. Особенно это заметно у детей, чей мышечный корсет формируется правильнее и быстрее благодаря занятиям плаванием.

Регулярные занятия также развивают физическую силу, выносливость, координацию движений и улучшают общий уровень физической подготовки.

Можно ли похудеть в бассейне

Плавание — один из наиболее эффективных видов тренировок, поскольку в процессе задействуются практически все группы мышц. Один час занятий в среднем темпе позволяет сжечь около 500 калорий. Регулярные тренировки в бассейне улучшают тонус мышц, укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают выносливость.

Во время плавания прорабатываются глубокие мышцы спины и пресса, формируется правильная осанка и улучшается координация движений. Кроме того, тренировки активизируют отток лимфы, за счет чего можно уменьшить или предотвратить отеки.

Кстати

Тренировки в воде — один из способов профилактики конгестивного (застойного) простатита. Регулярные же занятия в бассейне укрепляют мышцы тазового дна, улучшают кровообращение и предотвращают застойные процессы в простате.

Мужчины чаще женщин занимаются травмоопасными видами спорта (хоккей, сноубординг, единоборства), а плавание — это эффективный метод реабилитации.

И у мужчин, и у женщин плавание, как и любая другая физическая активность, снижает риск развития ожирения, которое, в свою очередь, негативно влияет на репродуктивное здоровье.

Кому нельзя ходить в бассейн

Посещать бассейн нельзя людям со следующими травмами и заболеваниями:

с открытыми ранами или порезами — вода в бассейне может быть источником инфекций и затруднять заживление;

с инфекционными заболеваниями — посещение бассейна может способствовать распространению инфекции среди других людей;

с кожными болезнями — некоторые из них, такие как грибок или лишай, могут передаваться через воду, поэтому посещение бассейна может быть опасным;

с паразитарными заболеваниями — например, с педикулезом.

— Людям, страдающим эпилепсией, нельзя посещать бассейн без сопровождающего и каждый раз необходимо надевать спасательный жилет, поскольку развитие приступа может произойти в любой момент. Пациентам с бронхиальной астмой противопоказано ныряние и погружение на глубину, — говорит Ольга Хмара.

Важно: некоторые противопоказания могут носить временный характер или требовать индивидуального сопровождения и контроля (сердечно-сосудистые заболевания в остром периоде, заболевания глаз, постоперационный период, а также инсулинозависимый диабет, при котором нагрузка может привести к снижению уровня глюкозы).

Перед началом любых регулярных тренировок необходимо посетить врача, чтобы подобрать оптимальный вид и интенсивность физической активности.

Плавание и болезни

Вот что говорит травматолог-ортопед Анвар Гиниятов:

— К сожалению, и у пловцов есть свои болезни. Из-за постоянного контакта с хлором и другими веществами для очистки воды профессиональные пловцы достаточно часто страдают заболеваниями дыхательных путей, — объясняет врач. — Вода вредит и глазам спортсменов. Типичной для пловцов проблемой является конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глазного яблока.

Страдают в бассейне и суставы.