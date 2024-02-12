Жирное молоко оказалось полезным для микрофлоры кишечника

Жирное молоко полезнее для микрофлоры кишечника, но при высоком сердечно-сосудистом риске или лечебной диете лучше выбрать менее жирный вариант. Об этом aif.ru рассказала иммунолог, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

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Чем жирнее молоко, тем полезнее оно для микрофлоры кишечника, отметила Паршина. Поэтому можно выбирать молоко со средним (2,6–3,5%) и высоким (более 3,5%) процентом жирности. Кроме того, из более жирного молока лучше усваиваются питательные вещества. Например, жирорастворимые витамины групп А, D, Е, К2, омега-3 и омега-6. Также в нем есть витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и многие другие. Все они способствуют здоровью, особенно костей, иммунитета, нервной системы и зрения.

Однако в более жирном молоке содержится больше холестерина, что потенциально может навредить сердечно-сосудистой системе. Если есть опасения, лучше проконсультироваться с врачом. В этом случае заменой может стать молоко с минимальным процентом жирности. Также оно полезно тем, кто сидит на диете, требующей ограничивать жирность продуктов.