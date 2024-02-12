Специалист дала советы по составлению здорового рациона

«Исключите из рациона продукты, которые не доставляют организму никаких питательных веществ, «перегружают» организм и мешают усвоению нужных веществ. Это продукты глубокой переработки, содержащие много соли, добавленного сахара, насыщенных и даже трансжиров», — заявила эксперт в беседе с ИА МариМедиа.