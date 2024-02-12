Врач развеял миф о чудесных свойствах масла черного тмина

Врач Мясников развеял миф о чудесных свойствах масла черного тмина
Масло черного тмина — продукт, который набирает популярность благодаря заявленным целебным свойствам. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, действительно ли полезен этот продукт или является еще одним популярным БАДом.
Мясников отметил, что ему ничего неизвестно об уникальных свойствах этого масла. Он подчеркнул, что отличить подобные природные чудодейственные препараты от пустышек и выдумок сложно, потому что нет данных публикаций исследований.
Мясников отметил, что ученые пытаются изучить подобные БАДы. Сегодня, по его словам, проводятся исследования и по черному тмину, и по гинкго билоба, и по ягодам годжи. При этом врач отметил, что не стоит верить во что-то чудодейственное. Важно соблюдать сбалансированный рацион питания, а также помнить о физической активности.
— Если вы будете есть пельмени, потреблять 3000 калорий в день, пить сладкую газировку, ни сок нони, ни ягоды годжи, обильно политые маслом черного тмина, вам не помогут, — подчеркнул он в комментарии Общественной Службе Новостей.
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