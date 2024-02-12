Врач развеял миф о чудесных свойствах масла черного тмина

Масло черного тмина — продукт, который набирает популярность благодаря заявленным целебным свойствам. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, действительно ли полезен этот продукт или является еще одним популярным БАДом.

© Вечерняя Москва

Мясников отметил, что ему ничего неизвестно об уникальных свойствах этого масла. Он подчеркнул, что отличить подобные природные чудодейственные препараты от пустышек и выдумок сложно, потому что нет данных публикаций исследований.

Мясников отметил, что ученые пытаются изучить подобные БАДы. Сегодня, по его словам, проводятся исследования и по черному тмину, и по гинкго билоба, и по ягодам годжи. При этом врач отметил, что не стоит верить во что-то чудодейственное. Важно соблюдать сбалансированный рацион питания, а также помнить о физической активности.

— Если вы будете есть пельмени, потреблять 3000 калорий в день, пить сладкую газировку, ни сок нони, ни ягоды годжи, обильно политые маслом черного тмина, вам не помогут, — подчеркнул он в комментарии Общественной Службе Новостей.