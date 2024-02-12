Тренер назвала самые эффективные упражнения для спины

Спортивный тренер Мария Волынкина назвала самые эффективные упражнения для спины, среди них: «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка». Она подчеркнула важность правильной техники выполнения, особенно важно не заламывать шею.

Упражнение «лодочка» выполняется лежа на животе, поднимая одновременно вытянутые руки и ноги, при этом не загибая шею.

— Важно следить за положением ног, чтобы носки были развернуты наружу. «Дохлая рыба» также выполняется лежа на животе, поднимая прямую руку и ногу попеременно, — рассказала тренер NEWS.ru.

При упражнении «супермен» на четвереньках необходимо следить за положением таза, который должен быть ровным. «Кошка» также хорошо укрепляет спину. В упражнении "ягодичный мостик" важно максимально поднимать ягодицы к потолку и фиксировать их вверху.

При выполнении планки на руках или предплечьях позвоночник должен быть ровным, без прогибов в пояснице. Следуя рекомендациям Марии Волынкиной, можно эффективно укрепить спину и улучшить общее состояние тела.