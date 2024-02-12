Врач рассказала, что поможет пережить февраль

В феврале у людей снижается уровень эндорфинов из-за холода и недостатка света. Так, может появиться чувство усталости на фоне коротких дней, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача Анну Гончарову.

"После окончания праздников и возврата к рутине многие могут почувствовать ухудшение настроения", – подчеркнула она.

Как отметила специалист, следует пройти полное медобследование для исключения серьезных заболеваний. Если результаты анализов нормальные, то необходимо начать искать способы улучшения настроения, указала эксперт. По словам Гончаровой, у многих людей возникает недостаток витаминов D и группы B, поэтому стоит исключить их дефициты. Врач посоветовала следить за гормонами щитовидной железы и обеспечивать организм всем необходимым. Для улучшения настроения она также порекомендовала заботиться о своем здоровье, поддерживать сбалансированный рацион питания и пить витамины.