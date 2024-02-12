Можно ли оздоровить организм при помощи глубокого дыхания?

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что… движение диафрагмы при глубоком дыхании позитивно влияет на окружающие органы, поэтому такой тип дыхания способствует оздоровлению всего организма.

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А что на самом деле?

Дыхание — процесс естественный и, как правило, нами не контролируемый. Хотя, несмотря на весь автоматизм, человек, конечно, способен задерживать дыхание, а также изменять его ритм и глубину при необходимости. Мы можем дышать быстро или медленно, поверхностно или глубоко.

Говоря о правильном дыхании, специалисты Роспотребнадзора, прежде всего, рекомендуют вдыхать носом даже во время физических упражнений. Именно в носу вдыхаемый нами воздух обрабатывается — нагревается, увлажняется и дезинфицируется оксидом азота, который убивает опасные микроорганизмы. Носовое дыхание способствует лучшему усвоению кислорода и даже более эффективной работе мозга. В противовес, дыхание ртом снижает степень насыщения тканей кислородом, может усугублять астму, артериальную гипертонию, болезни сердца и т.п., а также приводить к храпу и апноэ (кратковременные остановки дыхания) во сне. Хроническое же дыхание через рот вызывает сужение дыхательных путей.

При этом дышать можно грудной клеткой или животом. Как раз брюшное, или диафрагмальное, дыхание пользователи социальных сетей называют "глубоким" и связывают с ним общее оздоровление организма. Диафрагма — это мышечная перегородка между грудной и брюшной полостью. Когда мы вдыхаем, она опускается, давая легким пространство расширяться. Когда выдыхаем, поднимается, помогая выталкивать воздух. В процессе дыхания "животом" диафрагма опускается вниз по максимуму, а грудная клетка расширяется лишь в нижних отделах, поэтому лучшим образом вентилируются именно нижние доли легких.

Однако специалисты Медицинского университета им. И.М. Сеченова выделяют в качестве наиболее физиологичного вида полное дыхание, когда в процессе участвуют и грудной, и диафрагмальный (то есть брюшной) компоненты. При полном типе дыхания в процессе вдоха и выдоха участвуют все дыхательные мышцы — диафрагма, брюшной пресс, межреберные мышцы.

По словам врача-терапевта высшей квалификации, генерального директора Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой ООО "Витела" Людмилы Лапы, специальные техники дыхания требуют определенных усилий и непроизвольно дышать все время глубоко просто не получится.

"Любые схемы дыхания используются в качестве вспомогательного средства — в частности, для восстановления работы легких, бронхов, — поясняет эксперт. — Без основной терапии решить проблему только с помощью дыхательных техник невозможно. Лечение должно быть комплексным. И правильное дыхание способствует улучшению функционального состояния легких, микроциркуляции в них, но ни аллергию, ни бронхиальную астму, ни бронхит или другое воспаление, конечно, оно не вылечит. Естественно, о полном излечении организма говорить не приходится".

Так, дыхательные упражнения, в том числе включающие глубокое диафрагмальное дыхание, входят в разработанные Министерством здравоохранения рекомендации по медицинской реабилитации пациентов с COVID-19. Выполнять их рекомендуется для улучшения отхождения мокроты из легких в строгом соответствии с назначением лечащего врача. Кроме того, исследования показывают, что диафрагмальное дыхание позволяет снижать уровень стресса и тревоги.

Что в сухом остатке?

Наиболее физиологичным является полный, или реберно-диафрагмальный, тип дыхания, поскольку в этом случае легкие вентилируются равномерно во всех частях. При заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся нарушением дыхательных функций, лечащий врач может назначить специальную дыхательную гимнастику в качестве вспомогательной терапии. Но рассчитывать на полное оздоровление организма за счет только глубокого дыхания не стоит. Впрочем, в стрессовых ситуациях глубоко вдохнуть и выдохнуть очень полезно.