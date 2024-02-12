Как правильно чистить зубы? Рассказал главный стоматолог Минздрава

Главный стоматолог Минздрава рассказал, как правильно чистить зубы
Есть несколько правил, которые нужно соблюдать при чистке зубов, чтобы дольше сохранять их здоровье. Об этом рассказал главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.
Важное правило - чистить зубы качественно, а не часто.
"У нас много разных поверхностей зуба. Используя зубную щетку и пасту, нужно удалять основные отложения со всех поверхностей зуба", - пояснил Янушевич изданию aif.ru.
Чтобы узнать, как правильно чистить зубы, нужно обратиться к специалисту. Он наглядно покажет те участки, которые вы плохо вычищаете и научит работать щеткой.
Врач напомнил об одном интересном эксперименте, проведенном в 2000-е годы. В ходе эксперимента двум группам студентов по 300 человек предложили чистить зубы по-разному: первым сказали чистить два раза в день как обычно, а вторым - один раз в неделю (но сначала их научили делать это правильно, чтобы очищались все поверхности зубов - прим. ред). Через полгода оказалось, что во второй группе все показатели были лучше, чем в первой.
Еще одно правило: чистить зубы не чаще двух раз в день.
"Мы, стоматологи, рекомендуем двукратную чистку. Каждый раз после еды тоже нельзя, -объясняет врач. - Каждая чистка - это абразия, то есть мы стираем эмаль".
Следующее правило здоровых зубов - вечерняя чистка должна быть качественнее и дольше утренней.
"Вечером нужно постараться удалить весь налет, который образовался за день, - советует врач-стоматолог. - В слюне есть белки, которые образуют на поверхности зуба пелликулы. Пелликула - это такая структура, в которой белки переносят кальций в зуб. За ночь фактически у вас бляшки, если вы хорошо вечером почистили, не образуются. Поэтому утренняя чистка необязательно должна быть продолжительная и долгая".
И последний совет профессионального стоматолога: после того, как съел что-то сладкое, желательно прополоскать рот или съесть яблоко, которое механически очищает зубы. Твердая пища вообще полезна для здоровья зубов, заключает Янушевич.