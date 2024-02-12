Ученые: атлантическая диета помогает уменьшить талию

Атлантическая диета (традиционный план питания на северо-западе Испании и северной Португалии), как отмечают ученые, способствует уменьшению жира на животе и повышению уровня "хорошего" холестерина. Состоит она из большого количества рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, оливкового масла, сухофруктов, молока, сыра и умеренного потребления мяса и вина.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open, ученые анализировали питание более 200 семей из сельской испанской общины Эстрада с марта 2014 года по май 2015-го. 121 семье было предписано следовать атлантической диете, а 110 продолжали придерживаться своего обычного рациона.

Исследователи сообщили, что атлантическая диета "не оказала существенного влияния на высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов или высокий уровень глюкозы в сыворотке натощак", но улучшила окружность талии и уровень "хорошего" холестерина.

"Атлантическая диета представляет собой значительный потенциал для улучшения здоровья благодаря упору на продукты, богатые питательными веществами, и привычкам питания, ориентированным на семью", - сказала врач-диетолог Мишель Рутенштейн.

По ее словам, отдавая предпочтение полезным ингредиентам и традиционным методам приготовления, таким как тушение, эта диета повышает биодоступность питательных веществ, гарантируя, что организм сможет лучше их усваивать и использовать.