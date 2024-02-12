Употребление алкоголя мешает похудению, считает терапевт

Употребление алкоголя не только не дает возможности похудеть, но и может привести к набору лишнего веса. Об этом рассказала врач-терапевт Оксана Серебрякова.

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— Употребление алкоголя как минимум не дает возможности похудеть, а как максимум — приводит к набору лишнего веса, — рассказала Серебрякова в комментарии РИАМО.

Кроме того, употребление алкоголя повышает риск развития болезней печени, онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Серебрякова также посоветовала отказаться от курения, так как оно повышает риск развития хронических заболеваний легких и других проблем со здоровьем.

Врач добавила, что для поддержания оптимального веса необходимо правильно питаться, а также не забывать про физическую активность.

В свою очередь диетолог Наталья Круглова добавила, что часто похудеть мешают вредные пищевые привычки, которые возникли еще в детстве. Многие с детства привыкли есть с хлебом, подслащивать чай и кофе, доедать все, что лежит на тарелке, передает «Царьград».