Эксперт развенчал миф о пользе сухофруктов

Многие думают, что сухофрукты намного полезнее кондитерских изделий. Но это не так. Данное мнение озвучил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Как рассказал Малоземов, в сухофруктах при сушке концентрируется натуральный, но от этого не более полезный сахар. Если съесть штук пять-десять кураги, то в организм поступит огромное количество сахара. Подобный десерт можно сравнить с конфетами, подчеркнул он.