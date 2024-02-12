Эксперт развенчал миф о пользе сухофруктов

Малоземов развенчал миф о пользе сухофруктов
Многие думают, что сухофрукты намного полезнее кондитерских изделий. Но это не так. Данное мнение озвучил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как рассказал Малоземов, в сухофруктах при сушке концентрируется натуральный, но от этого не более полезный сахар. Если съесть штук пять-десять кураги, то в организм поступит огромное количество сахара. Подобный десерт можно сравнить с конфетами, подчеркнул он.
Также увлечение сухофруктами может провоцировать «инсулиновые всплески» в организме, продолжил Малоземов. Например, в свежих фруктах сахар распределяется в большем объеме. И за один раз их не получится много съесть. В сухофруктах, напротив, он содержится в концентрированном виде, мгновенно всасывается в кровь и провоцирует инсулиновый всплеск. Происходит выброс гормонов поджелудочной железы в ответ на одномоментное поступление большого количества сахара. Инсулиновый всплеск формирует метаболический синдром, вызывает ожирение, раннее развитие сахарного диабета. Поэтому сухофруктами злоупотреблять не стоит, заключил Сергей Малоземов.