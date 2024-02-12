Врач посоветовала использовать увеличение светового дня для прогулок

Врач Чернышова посоветовала использовать увеличение светового дня для прогулок
Увеличение светового дня в последний зимний месяц и приближение весны влияют на психику людей однозначно положительно. У многих повышается работоспособность, улучается самочувствие. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.
— Возрастает обычно работоспособность и общий тонус. Выше работоспособность и, как правило, лучше настроение, выше тонус, способность заниматься какими-то практическими делами. Гулять. Всем гулять — самое главное, — отметила она в комментарии Pravda.ru.
Эксперт добавила, что прогулки принесут пользу и в пасмурную погоду, так как солнечные лучи даже сквозь тучи попадают на кожу.
Чернышова также отметила, что чем больше становится световой день, тем больше в нашем организме вырабатывается серотонина — гормона, отвечающего за чувство радости и счастья. Таким образом, улучшается эмоциональное состояние человека.