Врач посоветовала использовать увеличение светового дня для прогулок

Увеличение светового дня в последний зимний месяц и приближение весны влияют на психику людей однозначно положительно. У многих повышается работоспособность, улучается самочувствие. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.

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— Возрастает обычно работоспособность и общий тонус. Выше работоспособность и, как правило, лучше настроение, выше тонус, способность заниматься какими-то практическими делами. Гулять. Всем гулять — самое главное, — отметила она в комментарии Pravda.ru.

Эксперт добавила, что прогулки принесут пользу и в пасмурную погоду, так как солнечные лучи даже сквозь тучи попадают на кожу.