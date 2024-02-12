Врачи назвали продукты, которые не стоит употреблять натощак

Врачи рассказали, какие продукты и напитки не стоит употреблять натощак. В первую очередь, отметили эксперты, это касается цитрусовых, которые содержат высокую концентрацию кислоты.

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Если съесть натощак апельсин или грейпфрут, может возникнуть раздражение слизистой желудка. В последующем это приведет к проблемам с ЖКТ из-за высокой кислотности.

Помимо этого не стоит есть на завтрак жирное и острое. Такие блюда вызывают тяжесть в желудке, вздутие, раздражение слизистой желудка, диспепсию и общее плохое самочувствие.

Что касается напитков, врачи подчеркивают, что кофе и газированные напитки наносят вред желудку, если их выпить натощак.