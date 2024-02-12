Отказ от этих четырех продуктов снижает риск сахарного диабета
Некоторые простые изменения в диете могут снизить риск развития диабета второго типа и помочь контролировать уровень сахара в крови. Об этом сообщила доктор Дебора Ли.
По её словам, повысить риск сахарного диабета могут следующие продукты:
- сладости;
- рафинированные углеводы (белый хлеб, белый рис, сладкие хлопья для завтрака);
- красное и обработанное мясо;
- продукты с высоким содержанием соли.
Дебора Ли добавляет, что ожирение является основным фактором риска развития диабета второго типа, но 10% людей с диабетом второго типа имеют нормальный ИМТ. Избыточный вес (ИМТ 25–29,9) увеличивает риск возникновения болезни в три раза, ожирение (ИМТ 30–39,9) — в семь раз.
Ожирение тесно связано с употреблением в пищу обработанных и ультрапереработанных продуктов, которые часто содержат много жиров, сахара и соли.
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