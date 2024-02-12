Нутрициолог: квашеная капуста поможет укрепить иммунитет

Квашеная капуста является одним из самых полезных продуктов для здоровья и укрепления иммунитета в зимний период. Об этом kp.ru рассказала специалист по психологической коррекции пищевого поведения, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» и финалист премии «Здравомыслие» Дарья Савельева .

По ее словам, в этом продукте содержится большое количество витамина С, калия, марганца и волокна, необходимые для дружественных бактерий в кишечнике. Квашеная капуста за счет улучшения микрофлоры кишечника может помочь в борьбе с коронавирусом. Еще один полезный продукт — чеснок, который обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря веществу аллицину, продолжила эксперт. Помимо этого, он также повышает уровень «хорошего» холестерина в крови и уменьшает «плохой», может снизить риск рака желудка, толстой кишки, молочной железы, шейки матки.