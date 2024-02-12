Гинеколог: ежедневки можно носить до и после месячных

Специалисты по женскому здоровью и гигиене уже не раз говорили о том, что прокладками лучше пользоваться, только когда прижмёт, то есть во время менструации. А в остальные моменты лучше обходиться своими силами и если уж очень нужно — менять бельё почаще. Однако оказалось, что есть исключения.