Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный

Важную роль при снижении веса играет не только количество потребляемого белка, но и его тип. Вообще, получать белок можно из растительных продуктов (орехи, чечевица, бобы, цельнозерновые продукты) и из продуктов животного происхождения (яйца, курица, рыба и пр.). Но что всё-таки полезнее?

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По словам экспертов, самым здоровым вариантом для похудения или контроля веса являются растительные продукты. Научные данные всё больше демонстрируют, что растительный белок так же эффективен, как и животный.

Белок улучшает метаболизм человека, а при более высоком потреблении может дать ощущение сытости на длительное время.

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Эксперты сходятся во мнении, что растительные варианты белка, как правило, полезнее для организма в целом. Во-первых, в них часто больше клетчатки, чем в животном белке. А когда речь идёт о снижении веса, важно получать и большое количество клетчатки.

В целом взрослым рекомендуется в сутки потреблять примерно 0,8 г белка на 1 кг массы тела.