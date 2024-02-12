Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный
Важную роль при снижении веса играет не только количество потребляемого белка, но и его тип. Вообще, получать белок можно из растительных продуктов (орехи, чечевица, бобы, цельнозерновые продукты) и из продуктов животного происхождения (яйца, курица, рыба и пр.). Но что всё-таки полезнее?
По словам экспертов, самым здоровым вариантом для похудения или контроля веса являются растительные продукты. Научные данные всё больше демонстрируют, что растительный белок так же эффективен, как и животный.
Белок улучшает метаболизм человека, а при более высоком потреблении может дать ощущение сытости на длительное время.
Эксперты сходятся во мнении, что растительные варианты белка, как правило, полезнее для организма в целом. Во-первых, в них часто больше клетчатки, чем в животном белке. А когда речь идёт о снижении веса, важно получать и большое количество клетчатки.
В целом взрослым рекомендуется в сутки потреблять примерно 0,8 г белка на 1 кг массы тела.
Сбалансированная диета может включать как животные, так и растительные белки. Будет неплохо, если в рационе будет комбинация этих двух элементов. Однако лучше отдавать приоритет белкам растительного происхождения, а из животного белка подойдут более постные варианты типа рыбы, морепродуктов, курицы и индейки.