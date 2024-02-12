Ученый объяснил, зависят ли спортивные успехи только от генетики

Известно, что определённую роль в становлении ребёнка-спортсмена играют гены и воспитание. Но значит ли это, что без хорошей наследственности успехов в этой сфере не стоит ожидать?

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Эйлиш МакКолган, которая успешно преодолевает длинные дистанции, во многом должна за это благодарить свою мать, олимпийскую чемпионку. Вообще у детей олимпийских чемпионов гораздо больше шансов стать успешными спортсменами. Но это не единственный способ.

Итак, что требуется для того, чтобы стать элитным велосипедистом? Это правильное сочетание «быстрых» и «медленных» мышечных волокон, отличный баланс, высокая аэробная способность, быстрая скорость восстановления, высокий болевой порог и способность концентрироваться. И это ещё не полный список.

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Получается, что для воспитания олимпийского чемпиона мало только генетической предрасположенности. Важную роль также в этом играют факторы окружающей среды и удача. Только сочетание этих трёх компонентов позволит достичь успеха в спорте.

Дети, растущие в семье с родителями-велосипедистами, завоевавшими золотые медали, будут активно заниматься спортом и в повседневной жизни. Да и пища, которую они будут есть, тоже будет лучше, чем у большинства других детей.

Также важную роль играет то, как ребёнок будет пользоваться данным ему генетическим преимуществом. Но даже с плохой наследственностью можно побеждать.