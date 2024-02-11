Новый этап жизни: как легче пережить менопаузу

В жизни любой женщины рано или поздно наступает грустный этап - менопауза. Иногда это похоже на расставание, иногда просто пугает, ведь мы инстинктивно боимся всего нового и неизвестного. К счастью, упражнения, расслабление и диета помогают сбалансировать гормональный хаос. Расскажем, как сделать что-то хорошее для себя прямо сейчас.

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В то время как гормоны практически перестают работать, вам лучше всего начать двигаться. И это вовсе не обязательно воспринимать буквально. Конечно, упражнения важны, даже больше, чем раньше, но это также просто касается большей активности в образе жизни.

Больше или меньше заниматься спортом во время менопаузы?

Вам не нужно щадить себя. Напротив, упражнения сейчас важнее, чем когда-либо. Конечно, вам следует скорректировать свой уровень в соответствии с вашими ежедневными нагрузками, которые вы получали до сих пор. Если у вас не было возможности ранее заниматься спортом или вы давали физическую нагрузку организму лишь в редких случаях, начинайте с умеренных упражнений и не переусердствуйте. Не обязательно записываться в тренажерный зал. Это может быть просто ходьба, езда на велосипеде - их легко можно впустить в нашу повседневную жизнь.

Физическая активность стимулирует обмен веществ и способствует сохранению костей за счет стимулов растяжения и давления. Кроме того, занятия спортом благоприятно сказываются на мышечной системе, которая, к сожалению, с годами разрушается все быстрее и быстрее. Кроме того, регулярные занятия спортом могут помочь предотвратить избыточный вес и связанные с ним риски для здоровья. Это также поможет вам чувствовать себя более комфортно в своем теле.

Совет: Если вы не ходите на регулярные занятия в спортзал, занесите выполнение физических упражнений в свой ежедневник. Таким образом, вы впустите регулярные физические упражнения в вашу жизнь.

Нужно ли менять питание?

Да. Сбалансированное питание всегда было и остается важным. Однако, поскольку состав организма меняется с возрастом, у него теперь меньше потребностей в энергии. Жировая и мышечная масса уменьшатся, как и содержание воды, но потребность во всех основных питательных веществах останется такой же высокой, как и до менопаузы. Таким образом, продукты, особенно содержащие питательные вещества, по-прежнему незаменимы.

Это означает, что для вашего плана питания нужны:

Цельные продукты;

Достаточное количество белка для мышц;

Фрукты и овощи;

Молочные продукты и орехи для костей;

Полезные жирные кислоты, например, из рапсового, оливкового или льняного масла, для кровеносных сосудов.

Кроме того, витамин D может быть необходим костям, особенно в темное время года, когда организм не может самостоятельно накапливать его в достаточном количестве с помощью солнечного света. Лучше всего спросить об этом своего лечащего врача.

Также, поскольку с возрастом чувство жажды проходит, рекомендуется ежедневно выпивать до вечера литровый графин с водой или чаем. Таким образом, вы будете следить за тем, достаточно ли выпили жидкости. Лучше всего снова наполнить графин наполовину, потому что оптимальным считается 1,5 литра в день. Конечно, в жаркие дни и во время занятий спортом нужно пить больше.

Кстати, некоторые продукты, такие как соевые, бобовые или семена льна, оказывают эстрогеноподобное действие на вазомоторные симптомы (приливы и ночное потоотделение). Также следует обратиться за советом к врачу в зависимости от тяжести симптомов.