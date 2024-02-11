Эндокринолог назвала способ улучшить сон

Качество сна напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни. Если человек долго не может заснуть или просыпается несколько раз за ночь, это говорит о скачках кортизола. Как нормализовать ночной отдых, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.

© Unsplash

«Чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон, добавляйте в ужин полезные углеводы. В качестве хороших источников подойдут сезонные корнеплоды», – посоветовала Янг в своем телеграм-канале.

Также врач порекомендовала тем, у кого есть проблемы с засыпанием или частым пробуждением посреди ночи, не есть перед сном макароны и пирожные. Избегать стоит и низкоуглеводных продуктов, передает ее слова издание «РОСБАЛТ».

Специалист рассказала, как изменить свой рацион питания в зимний период. По ее словам, стоит отказаться от продуктов с пустыми калориями, то есть от чипсов, газировок и различных соусов. Кроме того, лучше ограничить потребление белого хлеба, булочек и продуктов, богатых клетчаткой.