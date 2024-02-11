Врач рассказал, что будет с организмом, если постоянно есть супы-пюре

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, в чём польза супов-пюре, которые в последнее время стали популярны как средство избавления от лишнего веса.

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Он отметил, что польза супов-пюре весьма ограничена: такие блюда могут согреть и дать быстрое чувство сытости. Но на этом всё, поскольку это не плотное блюдо и кишечнику нечего скреплять — супы-пюре очень быстро усваиваются.

Поэтому такие супы могут спровоцировать нерегулярный и неоформленный стул. Врач порекомендовал не переходить на жидкое питание без веских на то причин и медицинских показаний.