Диетолог заявила о безопасности пельменей для «крупных» мужчин
Высококалорийный продукт не рекомендован пожилым женщинам, занятым малоподвижной работой в офисе. Употребление лепных изделий низкого качества приведёт к нарушению работы органов пищеварения у молодёжи.
Об этом сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.
«Всё зависит от общей калорийности, от общего количества потребления жиров, белков, углеводов, от особенностей человека, который употребляет пельмени. Если человек занимается какой-то интенсивной физической работой на улице, крупный мужчина — это одна история. Если это дама немолодых лет, которая просиживает в офисе и уже имеет определённые заболевания в анамнезе — там другая история. Ещё зависит от качества самих пельменей. Есть пельмени низкого качества, у кого это здоровье уже подкачало, то он быстрее получит от них вред, чем достаточно молодой и здоровый, но у молодого и здорового всё равно будут напрягаться компенсаторные механизмы, и он будет регулярно потреблять такую еду, в конечном итоге он придёт к нарушению со стороны различных органов и систем, не только пищеварительной».
Потребление некачественных пельменей можно «скомпенсировать», добавив овощи, отметила Соломатина.
«Ещё важно, какая начинка, качество и какие соусы добавляют даже те, которые уже дальше приправляет сам человек. Даже из самых замечательных хороших пельменей можно сделать достаточно вредное блюдо, если неправильно их заправить и, наоборот, из весьма сомнительного качества пельменей, если в них добавить какие-то овощи, антиоксиданты и так далее, как-то можно скомпенсировать даже их возможный вред».
Ранее Геннадий Онищенко призвал не смешивать кетчуп и майонез в домашних условиях. У каждого соуса есть «своё назначение».В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» академик РАН и бывший главный санитарный врач России удивился популярности «кетчунеза».Он добавил, что, если изготовление такого соуса действительно широко распространено в обществе, необходимо сделать «серию передач» с разъяснениями для людей.