Диетолог заявила о безопасности пельменей для «крупных» мужчин

«Всё зависит от общей калорийности, от общего количества потребления жиров, белков, углеводов, от особенностей человека, который употребляет пельмени. Если человек занимается какой-то интенсивной физической работой на улице, крупный мужчина — это одна история. Если это дама немолодых лет, которая просиживает в офисе и уже имеет определённые заболевания в анамнезе — там другая история. Ещё зависит от качества самих пельменей. Есть пельмени низкого качества, у кого это здоровье уже подкачало, то он быстрее получит от них вред, чем достаточно молодой и здоровый, но у молодого и здорового всё равно будут напрягаться компенсаторные механизмы, и он будет регулярно потреблять такую еду, в конечном итоге он придёт к нарушению со стороны различных органов и систем, не только пищеварительной».