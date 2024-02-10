Врачи объяснили, что нужно съесть вечером, чтобы убрать жир на животе

Проблемы с лишним весом, как показывает практика, достаточно часто связаны с кортизолом - гормоном, который вырабатывается организмом в ответ на стресс. Причем он может как мешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.

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Как пишет в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг, кортизол способен влиять на углеводный обмен, что провоцирует повышение глюкозы, а затем инсулина. Человек может долго заниматься в спортзале, пытаясь похудеть, но так и не добиться нужного результата. Что же делать?

Врач уточнила, что кортизол вырабатывается в надпочечниках, которые не могут полноценно функционировать без углеводной составляющей пищи.

"Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты", - пишет Екатерина Янг, отмечая, что пирожные с макаронами и другие вредные углеводы делу не помогут.

Нужным образом на ситуацию могут повлиять полезные углеводы.

"Подойдут сезонные корнеплоды. Добавляйте в ужин полезные углеводы, чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон", - отметила Янг, добавив, что сон хорошего качества делает человека утром бодрым, а также исключает ночные пробуждения.

Качество сна влияет и на вес. По словам врача, скачки кортизола можно предупредить, если сделать акцент на сезонные корнеплоды в меню зимой. Также не стоит забывать про блюда, сбалансированные по белкам, жирам и углеводам.

Вместо картошки и макарон на ужин рекомендуются рыба или кусочек курицы (индейки), а также тушеные овощи.

Как отметила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук, переедание и лишний вес достаточно часто бывают "маской", за которой скрываются тревожность и депрессия.