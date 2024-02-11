Врач рассказала, как можно похудеть без модных диет

Способствовать похудению вполне может лечебное питание, рассказала "РГ" врач-терапевт медцентра "Лахта клиника" Людмила Фролова. В отличие от модных диет оно ориентировано на улучшение общего здоровья и устранение конкретных заболеваний, пояснила она.

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По словам Фроловой, если диеты для похудения могут вызвать дефицит питательных веществ, то лечебное питание разработано с учетом индивидуальных потребностей организма и подразумевает сбалансированный прием всех необходимых микроэлементов. При этом уменьшение веса происходит за счет нормализации обмена веществ и устранения причин набора лишнего веса.

Доктор также отметила, что люди часто путают такие понятия, как лечебное питание и диета, но это принципиально разные концепции. Лечебное питание разрабатывается индивидуально диетологом, оно учитывает все потребности организма в питательных веществах и энергии.

В то же время, обратила внимание Фролова, модные диеты и лечебное питание могут иметь и общие принципы, например ограничение углеводов в рационе. Именно это объединяет кето-диету и лечебный стол № 9. Кето-диета исключает углеводы из рациона для вызова состояния кетоза, когда организм использует жиры в качестве основного источника энергии. Лечебный стол № 9, предназначенный для диабетиков, предусматривает умеренное ограничение углеводов для контроля уровня сахара в крови.

"Но надо подчеркнуть, что неумеренное следование лечебному столу № 9 без надзора специалиста также может привести к дефициту витаминов и минералов, что вредно для здоровья", - заключила врач.