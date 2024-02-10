Ученый посоветовал в период интенсивной работы есть сухофрукты и пастилу

«Они отлично подходят для поддержания познавательной способности в зрелом возрасте. Антиоксиданты в большом количестве содержат некоторые овощи, ягоды и фрукты — клюква, черноплодная рябина, капуста, шпинат, черника, тёмная слива, виноград. Если необходимо максимально сосредоточиться и усилить внимание (к примеру, во время подготовки к отчёту или презентации), то в меню полезно включить продукты питания со сбалансированным составом для силы и энергии мозга», — пояснил эксперт.