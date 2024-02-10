Стоматолог: в офисе полезно иметь зубную щётку и зубную нить

Уход за зубами важен, и дело тут не только во внешнем виде. Больной зуб заметно снижает качество жизни и требует лечения, которое, кстати, неплохо бьёт по кошельку. Поэтому чистить зубы важно как минимум два раза в день — утром и вечером. Однако и после обеда тоже хочется освежить дыхание. О том, как ухаживать за зубами во время обеденного перерыва, рассказала стоматолог-гигиенист «Белой радуги» Анна Лапушкина.

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По словам эксперта, на работе лучше всего держать запасную зубную щётку. Это самый простой и доступный способ для того, чтобы избавиться от остатков пищи и бактерий, а ещё поддержать свежесть в ротовой полости.

Хорошо, если с собой у вас будет ещё и зубная нить. Она помогает убрать остатки пищи из межзубных промежутков и с поверхности зубов. Щётка с этим не всегда удачно справляется. Врач отметила, что регулярное использование зубной нити помогает защитить зубы от кариеса, предотвратить заболевания дёсен и убрать неприятный запах изо рта.

Полезно будет пожевать жвачку в течение 5 минут. Она не только освежит дыхание, но ещё и поспособствует выработке слюны, которая, в свою очередь, поможет вымыть остатки пищи с зубов.

Также можно просто прополоскать рот водой или попить воды. Этот шаг тоже поможет удалить остатки пищи и снизит уровень кислотности во рту.